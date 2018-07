Inter viaja na quinta e fará dois treinos em Caxias

Ao contrário do Grêmio, que vai enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, no Rio, pela Copa Libertadores, o Inter não tem compromissos no meio desta semana e quer aproveitar a vantagem para ficar mais concentrado no clássico. Em Caxias, o técnico Dunga vai comandar dois treinamentos, na sexta-feira, no Estádio Centenário, e no sábado, ainda em local indefinido.

Nesta terça-feira, o meia Fred ressaltou a importância do Inter ficar focado no clássico com o Grêmio. "Temos que estar atentos os 90 minutos. É um clássico importante, que pode ser definido no detalhe. Vamos trabalhar forte durante a semana para chegar bem no jogo e poder conquistar a vitória", disse.

Considerado um dos principais clássicos do futebol nacional, o Gre-Nal voltará a ser disputado em Caxias do Sul após 48 anos. O único duelo entre Inter e Grêmio disputado na cidade foi em 1965, pela Copa Festa da Uva, e terminou empatado por 0 a 0.