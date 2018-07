Inter viaja sem seis titulares para pegar Lajeadense O elenco do Internacional viajou nesta terça-feira para Lajeado sem seis titulares. Nei, Kleber, Guiñazu, D''Alessandro, Tinga e Dátolo vão desfalcar a equipe do técnico Dorival Júnior no jogo desta quarta-feira, às 21h50, diante da Lajeadense, pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.