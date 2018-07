Inter vira sobre o Avaí e vence em Florianópolis

A partida foi antecipada da rodada do final de semana por causa da participação do Inter na Copa Audi, na próxima semana. O torneio, que terá jogos somente terça e quarta-feira na Alemanha, contará ainda com Barcelona, Bayern de Munique e Milan.

Com o resultado, o Inter chegou aos 18 pontos, na quinta colocação da tabela, mas com dois jogos a mais. Ainda sem vencer em casa, o Avaí segue com apenas sete, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

O JOGO - O Avaí espantou o frio da noite catarinense e partiu para o ataque logo no início da partida. William mandou para as redes aos 2 minutos, após receber passe na entrada da área. O árbitro, porém, assinalou impedimento e anulou o gol.

Mas o lance não representou o ritmo do primeiro tempo, morno e de baixa qualidade técnica. Mais na base da vontade, o Avaí jogava mais solto no ataque, mas pouco ameaçava o gol de Muriel.

O Inter, por sua vez, ficou aquém do esperado e pouco produziu. Os visitantes perderam poder de fogo com a saída de Zé Roberto, lesionado, aos 13 minutos. Fabrício, seu substituto, desperdiçou a melhor chance do Inter na etapa.

Aos 16, ele recebeu longo lançamento, invadiu a área, mas demorou para finalizar e foi neutralizado pela defesa. Em outra boa oportunidade, o time gaúcho ameaçou com Leandro Damião, aos 40. O atacante subiu sozinho na pequena área, mas parou nas mãos do goleiro Felipe.

O Avaí levou perigo aos 28. Após cobrança de falta na área, a zaga do Inter desviou e quase surpreendeu Muriel, que fez grande defesa para evitar o gol. O goleiro voltou a brilhar aos 45, quando defendeu cobrança de pênalti de William. Contudo, não conseguiu evitar o gol no rebote, convertido pelo próprio William.

O segundo tempo continuou em ritmo lento nos primeiros minutos. A situação só mudou a partir dos 20 minutos, quando Andrezinho empatou a partida. Ele tabelou com Leandro Damião dentro da área e bateu na saída do goleiro Felipe.

Mais confiante, o Inter chegou à virada quatro minutos depois. Nei cruzou na área e Damião acertou a cabeça para mandar para as redes. O terceiro surgiu aos 45, em jogada individual do mesmo atacante. Ele avançou pela direita e cruzou na área para D''Alessandro, sem marcação, completar para as redes com tranquilidade.

O Inter só voltará a campo no dia 31, quando enfrentará o Atlético-GO, no Beira-Rio. O Avaí vai encarar o Botafogo na próxima quarta, dia 27, no Engenhão.

Ficha Técnica:

Avaí 1 x 3 Internacional

Avaí - Felipe; Dirceu, Bruno (Leandro Lima), Gustavo Bastos; Arlan, Batista (Robinho), Diogo Orlando, Romano, Cleverson (Rafael Coelho); Pedro Ken e William. Técnico: Alexandre Gallo.

Internacional - Muriel; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Tinga, Guiñazu (Andrezinho), Bolatti e D''Alessandro; Zé Roberto (Fabrício, Elton) e Leandro Damião. Técnico: Osmar Loss (interino).

Gols - William (pênalti), aos 46 minutos do primeiro tempo. Andrezinho, aos 20, Leandro Damião, aos 24, e D''Alessandro, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Arlan, Bruno, Dirceu (Avaí); Bolívar, Bolatti, Leandro Damião, D''Alessandro (Inter).

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).