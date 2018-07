Inter visita o Atlético-MG para acabar com série negativa e deixar a degola

O Internacional visita o Atlético Mineiro neste domingo, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, preocupado em interromper a sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A série negativa deixou o time colorado na 18.ª colocação com 27 pontos, a dois de deixar a zona de rebaixamento.

A fase do time colorado é tão complicada que nem mesmo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil pôde ser comemorada plenamente. Isso porque ela veio com uma derrota para o Fortaleza, time que disputa a Série C, por 1 a 0, fora de casa - o Internacional venceu o jogo de ida por 3 a 0 e por isso assegurou a vaga.

O técnico Celso Roth tratou de minimizar o quarto revés consecutivo e justificou que o objetivo de avançar na competição foi cumprido e isso era o que importava. Para a partida deste domingo a escalação do Internacional é uma incógnita. Isso porque o time que entrou em campo contra o Fortaleza tinha oito alterações em relação aos titulares que perderam para o lanterna América-MG por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão.

A tendência é que o treinador opte com uma formação defensiva com três volantes, como foi no duelo pelo Brasileirão. No entanto, o venezuelano Seijas pode ficar com a vaga de Valdívia no meio de campo e Alex pode ser novamente improvisado na lateral esquerda no lugar de Arthur.