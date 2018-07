Inter volta ao Beira-Rio e estreia com 'sede de título'

PORTO ALEGRE - O Inter que entra em campo neste sábado, às 18h30, contra o Vitória, no Beira-Rio, será uma equipe ofensiva. É isso que prepara o técnico Abel Braga, campeão mundial pelo clube, para a estreia do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará a primeira partida oficial do Inter no Beira-Rio desde sua reabertura, que ocorreu com o amistoso diante do Peñarol, há duas semanas.

"O mais importante de tudo é fazer cada jogo como se fosse de título. Sabemos que poucas equipes vão chegar no Beira-Rio e se atirar para cima do Inter. Vão jogar no contra-ataque", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, depois do treino da última sexta-feira, quando cobrou capricho nas finalizações.

Após a vitória esmagadora sobre o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, os colorados entram em campo confiantes. O desfalque fica por conta de Muriel, com inflamação nos gânglios. O zagueiro Juan será titular e Ernando começa o jogo no banco de reservas. Gilberto, que está com a seleção brasileira sub-21, deixa a vaga para Cláudio Winck na lateral direita.