Inter volta aos treinos e Antonio Carlos faz testes entre os titulares

Os dois tropeços nos jogos-treino disputados neste início de ano parecem estar mexendo com a cabeça do técnico Antonio Carlos no Internacional. Na volta do elenco aos treinos nesta quinta-feira, após folga na quarta, o treinador realizou testes na equipe que vinha atuando como titular nas últimas atividades e que parecia garantida para a estreia no Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Veranópolis.

Depois de 13 dias de pré-temporada em Viamão, o Inter voltou a trabalhar em Porto Alegre, no CT do Parque Gigante, nesta quinta. Antonio Carlos comandou um treino técnico e tático em campo reduzido. O goleiro Danilo Fernandes, o meia Gustavo Ferrareis e o atacante Nico López foram os desfalques.

Na defesa, Antonio Carlos promoveu um rodízio entre os zagueiros Ernando, Eduardo, Paulão, Neris e Klaus. No meio de campo, Anselmo e Rodrigo Dourado atuaram boa parte do tempo juntos. D'Alessandro, Andrigo, Aylon e Roberson completaram a equipe, com Seijas e Diego perdendo espaço.

Desta forma, o treinador deu mostras de não estar seguro com as escalações que empatou com o Inter de Lages e perdeu para o Tubarão, em jogos-treino disputados em Santa Catarina. As principais dúvidas são em relação ao companheiro de Ernando na zaga, de Rodrigo Dourado no meio de campo e ao centroavante titular.