Inter volta aos treinos sem Nico López e com novidades da base

Depois de suar para garantir a classificação na Copa do Brasil, ao empatar com o Boavista na quarta-feira, o Internacional se reapresentou nesta sexta. O técnico Odair Hellmann comandou treino no CT do Parque Gigante e iniciou a preparação para o confronto diante do Brasil de Pelotas, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.

+ Mesmo com classificação, Inter admite atuação ruim contra o Boavista

+ Internacional leva susto no fim, empata com Boavista e avança na Copa do Brasil

A principal ausência da atividade ficou por conta do atacante Nico López. O jogador apresentou um quadro de gastroenterite e a comissão técnica optou por poupá-lo. Ao menos a princípio, no entanto, ele não preocupa para o jogo do fim de semana.

Se Nico López ficou de fora, duas novidades trabalharam pela primeira vez com o elenco profissional. O zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Brenner, destaques da campanha do Inter que terminou nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foram observados por Odair e podem ser integrados definitivamente à equipe.

O treino do Inter nesta sexta foi dividido em duas partes. Na primeira, os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto à tarde, fizeram uma atividade com bola, mas sem indicação da escalação para encarar o Brasil de Pelotas.