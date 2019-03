Inter x Aimoré: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Inter e Aimoré jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo terá transmissão da TV aberta e acompanhamento em tempo real do Estado.

Onde assistir Inter x Aimoré ao vivo?

Inter x Aimoré terá transmissão da RBS (TV Globo do Rio Grande do Sul) e canal Premiere, além de minuto a minuto do Estado. O Inter inicia a rodada na segunda posição, com 16 pontos, quatro a menos que o Grêmio. Já o Aimoré é o quinto colocado, com 12.

O Internacional vem empolgado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palestino-CHI pela Copa Libertadores. O time colorado volta a campo pelo torneio continental já na quarta-feira, contra o Alianza Lima, em Porto Alegre. Por isso, o técnico Odair Hellmann deve poupar vários jogadores para a partida.

O Aimoré venceu o Novo Hamburgo por 4 a 2 no último domingo. Depois do duelo com o Inter, o Aimoré encara o Caxias e o São Luiz na luta pela classificação para a próxima fase.