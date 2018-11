Inter x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do confronto pelo Brasileirão

Inter e América-MG jogam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em um duelo de duas equipes com objetivos e posições completamente distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o clube gaúcho ainda aspira o título e tenta assegurar a classificação para a próxima Libertadores, os mineiros só querem deixar a incômoda zona de rebaixamento e permanecer mais uma temporada na elite nacional.

Inter x América-MG terá a transmissão da SporTV e minuto a minuto do Estadão. O time colorado soma 62 pontos e continua sua caça ao líder Palmeiras. Nos últimos quatro jogos, a equipe venceu apenas um e empatou outros quatro, fazendo com que o rival alviverde ficasse ainda mais distante na ponta da tabela. Cinco pontos os separam. Na rodada passada, os comandados de Odair Hellmann só empataram com o Ceará em 1 a 1.

O América pode acabar a rodada na penúltima colocação do campeonato e ver seus concorrentes na luta contra a degola se distanciarem. Algo que pode motivar a equipe mineira é o fato de o time estrear o experiente técnico Givanildo Oliveira nesta quinta-feira. Na última rodada, um tropeço em casa inadmissível para quem luta contra a queda: derrota por 1 a 0 para o lanterna e rebaixado Paraná.

Escalações de Inter x América-MG

Inter: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Rossi (Wellington Silva) e William Pottker; Leandro Damião.

América-MG: João Ricardo; Norberto, Ricardo Silva, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Gerson Magrão, Ademir e Luan; e Rafael Moura.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG