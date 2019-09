Inter x Athletico-PR: Onde assistir e horário da final da Copa do Brasil 

Inter e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil.

Athletico x Inter terá transmissão pela TV Globo, SporTV e o canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

A equipe paranaense entra em campo em vantagem para conquistar o título. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, na semana passada, em Curitiba, o Athletico joga por um empate para ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Para conquistar o segundo título - foi campeão em 1992 ao derrotar o Fluminense - o Inter precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Se conseguir uma vitória, o time gaúcho leva a disputa para os pênaltis. Não há peso dobrado para o gol marcado como visitante.

A única dúvida do técnico Odair Hellmann é o argentino D'Alessandro, que sentiu um desconforto muscular no treino. Caso não seja problema, o Inter vai entrar em campo com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Do outro lado, o técnico Tiago Nunes deve repetir o Athletico que venceu o jogo de ida e entrar em campo: Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.