Inter x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Inter x Atlético-MG se enfrentam neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terá início às 16h (horário de Brasília), terá transmissão do canal Premiere. O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e aplicativo do canal.

O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida, que servirá apenas para as equipes tentarem melhorar um pouco a posição na classificação final e ganharem uma quantia maior de premiação.

Escalação de Inter x Atlético-MG

Inter : Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso e Edenilson; Patrick, (Nonato) D'Alessandro (Neilton) e Guilherme Parede; Paolo Guerrero. Técnico : Zé Ricardo

: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso e Edenilson; Patrick, (Nonato) D'Alessandro (Neilton) e Guilherme Parede; Paolo Guerrero. : Zé Ricardo Atlético-MG: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Patric; José Welison, Jair, Otero, Cazares e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vágner Mancini

Em clima de amistoso, o Inter entra em campo tendo como único objetivo, a disputa pelo sétimo lugar. Atualmente, a equipe de Zé Ricardo é a oitava, com 54 pontos, dois a menos que o Corinthians, logo acima. Na rodada passada, o Inter perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e saiu da briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Atlético-MG derrotou o Botafogo por 2 a 0 e sacramentou sua classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. O Galo entra em campo na 12ª posição, com 48 pontos.