Inter x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Inter e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Brasileirão.

Inter x Bahia: transmissão

Inter x Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Salvador), TNT e Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

Inter x Bahia: escalação

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto (Klaus), Cuesta e Uendel; Lindoso, Nonato e Patrick (Parede); D'Alessandro, Sobis e Nico López. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Flávio, Douglas Augusto e Elton; Eric Ramires, Arthur Caike e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

O Inter quer se recuperar da derrota para o Vasco por 2 a 1, em São Januário, na última rodada. A equipe gaúcha aposta na força como mandante para somar mais três pontos. O time de Odair bateu Flamengo (2 a 1), Cruzeiro (3 a 1), CSA (2 a 0) e Avaí (2 a 0) e tem 100% de aproveitamento no Beira-Rio.

Já o Bahia mira pelo menos somar mais um ponto como visitante. A equipe baiana vem de empate com o Ceará por 0 a 0, na última rodada.