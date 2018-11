Inter x Barcelona: escalações, horário e onde assistir ao duelo pela Liga dos Campeões

Internazionale x Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dois times disputam a primeira colocação do grupo B, com os espanhóis tendo nove pontos contra seis dos italianos.

Inter de Milão x Barcelona não terá transmissão da TV (apenas transmissão no Facebook do canal Esporte Interativo), mas o Estado fará o tempo real da partida. Na última rodada da Liga, as duas equipes duelaram no Camp Nou e o Barça venceu por 2 a 0.

No último final de semana, a Inter passou sem dificuldades pelo Genoa por 5 a 0, pelo Campeonato Italiano, enquanto o Barcelona precisou suar um pouco mais para derrotar o Rayo Vallecano, por 3 a 2.

Escalações Inter x Barcelona pela Champions League

A Inter deve ir a campo com Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar e Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; e Icardi.

Já o Barcelona deve atuar com Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Coutinho e Luis Suárez.

Para promover a partida, os canais oficiais de Barcelona e Inter, no Youtube, fizeram um vídeo com Miranda e Coutinho.