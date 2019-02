Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo na TV

Pressionado no Campeonato Gaúcho, o Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas nesta segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, precisando da vitória para não aumentar ainda mais a cobrança em cima do trabalho do técnico Odair Hellmann.

Como assistir Inter x Brasil de Pelotas?

O duelo será televisionado pelo canal Premiere e terá tempo real do Estado. O Internacional iniciou a rodada na modesta sétima colocação, com apenas quatro pontos em quatro rodadas. Já o Brasil de Pelotas aparece com três e na 11ªposição.

A pressão em cima do trabalho do técnico Odair Hellmann é muito grande. Existe, inclusive, a desconfiança de que, em caso de mais um resultado negativo, exista a possibilidade até do treinador ser demitido. Na rodada passada, o Inter não passou de um empate por 1 a 1 com o Veranópolis, enquanto o Brasil de Pelotas empatou por 2 a 2 com o Juventude.

Veja os últimos resultados do Inter

30/01 Veranópolis 1 x 1 Inter - Gaúcho

27/01: São José 2 x 0 Inter - Gaúcho

24/01: Internacional 1 x 2 Pelotas - Gaúcho

20/01: São Luiz 0 x 1 Internacional - Gaúcho

Próximos jogos do Internacional

04/02 Brasil de Pelotas (C) - Gaúcho

10/02 Juventude (F) - Gaúcho

17/02 Caxias (C) - Gaúcho

24/02 Avenida (F) - Gaúcho

07/03 A Confirmar (F) - Libertadores