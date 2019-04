Inter x Caxias: saiba como assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúcho

O Inter recebe o Caxias neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, domingo passado, na Serra Gaúcha, o time da capital ganhou por 2 a 1 e agora joga por um empate para ir à decisão.

Inter x Caxias terá transmissão do canal SporTV e do Premiere, além de ter minuto a minuto do Estado .

O regulamento do Estadual prevê que em caso de empate no saldo de gols, os gols marcados fora de casa servem como critério de desempate. Já se tivermos dois resultados iguais, a definição será nos pênaltis.

O Inter vem de empate pela Copa Libertadores, ao ter ficado no 2 a 2 com o River Plate, na última quarta-feira, no Beira-Rio. Pelo Estadual, antes de chegar à semifinal com o Caxias, a equipe do técnico Odair Hellmann superou nas quartas de final o Novo Hamburgo, com uma vitória fora de casa por 2 a 0 e derrota no Beira-Rio por 1 a 0.

O Caxias não teve compromissos durante a última semana. Para chegar à semifinal diante do Inter, a equipe da Serra Gaúcha superou nas quartas de final o Aimoré, com um empate em 1 a 1 fora de casa, e vitória por 1 a 0 como mandante. O time aposta na semifinal em Rafael Gava, um dos artilheiros do Gaúcho com seis gols.