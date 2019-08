Inter x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Corinthians visita o Internacional neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto por uma vaga à Libertadores.

Internacional x Corinthians terá transmissão do Premiere. O Estado acompanhará o minuto a minuto do jogo.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

ESCALAÇÕES DE INTER X CORINTHIANS

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rithely, Nonato e Patrick; D'Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

O time de Fábio Carille vive grande momento na temporada, com cinco vitórias e dois empates desde o fim da pausa da Copa América. O Corinthians vem de vitória por 2 a 0 sobre o Goiás em jogo remarcado da sétima rodada. Com o resultado, subiu para o quinto lugar, com 23 pontos.

O Internacional também jogou no meio da semana. O time chega embalado depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, fora de casa. Com isso, caiu para o sétimo lugar, com 20 pontos.

Domingo tem Inter x Corinthians e o Colorado iniciou a preparação nesta sexta-feira. Confira https://t.co/hllsS44Sp5 #VamoInter pic.twitter.com/5xDOu4a1fx — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 9, 2019

Odair Hellmann não confirmou a escalação do Inter, mas deve levar força máxima. Fábio Carille definiu a equipe com os retornos de Sornoza e Vagner Love ao time titular. Ambos contam com desfalques importantes. O Corinthians não terá o lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Internacional estará desfalcado do ex-corinthiano Edenilson, autor do gol contra o Inter. Ele teve constada lesão muscular na coxa direita.