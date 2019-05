Inter x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão 

Internacional e Cruzeiro jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times dividem a atenção do Brasileirão com outras competições.

Transmissão ao vivo de Inter x Cruzeiro

Inter x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais) e pelo canal Premiere. O torcedor ainda pode assistir ao jogo online pelos aplicativos e site Premiere e Globo Play. O Estado fará minuto a minuto do clássico nacional.

Classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores, as duas equipes usam as primeiras rodadas do Brasileirão como forma de manter o embalo para chegar forte na competição continental. O Cruzeiro aparece na sétima colocação, com seis pontos, enquanto o Inter é o 15º, com três.

Escalação de Inter x Cruzeiro

Inter tem: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Nonato; Paolo Guerrero.

Cruzeiro deve ir a campo com Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Lucas Romero, Rafinha, Pedro Rocha e Thiago Neves; e Fred.

O Inter vem de empate por 2 a 2 com o River Plate, na Argentina, enquanto o Cruzeiro foi surpreendido em casa e perdeu por 2 a 1 para o Emelec, na quarta-feira.

Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Inter volta a campo no domingo que vem, para receber o CSA. Já o Cruzeiro tem dois jogos seguidos contra o Fluminense e ambos no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a partida é válida pela Copa do Brasil e no sábado o duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Veja os jogos do final de semana

SÁBADO

Angers x PSG (Francês)

Goiás x Ceará (Brasileirão)

Sport x Figueirense (Série B)

DOMINGO

Liverpool x Wolverhampton (Inglês)

Brighton x Manchester City (Inglês)

Barcelona x Getafe (Espanhol)

Real Sociedad x Real Madrid (Espanhol)

Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

Athletico-PR x Bahia (Brasileirão)

Santos x Vasco (Brasileirão)

Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

Avaí x CSA (Brasileirão)