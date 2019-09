Inter x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

Inter e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Inter e Cruzeiro terá transmissão da TV Globo, SporTV e pelo canal Premiere. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Inter entra em campo com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão, e, por isso, pode até empatar para avançar à decisão da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se devolver o placar da ida, o finalista será conhecido nos pênaltis.

A novidade do Odair Hellmann deve ser Nico López. Após encerrar um jejum de 24 jogos na vitória sobre o Botafogo, o uruguaio deve entrar no lugar de Rafael Sóbis. Guerrero, que pediu para não ser convocado pelo técnico Ricardo Gareca para a seleção peruana, estará em campo.

Do outro lado, Rogério Ceni faz o seu primeiro jogo decisivo com o Cruzeiro. O ex-goleiro entrou no lugar de Mano Menezes depois da partida de ida. Orejuela, na seleção colombiana, será desfalques. Edilson volta à equipe. A principal dúvida é o zagueiro Léo.