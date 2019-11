Onde assistir Inter x Fluminense ao vivo na TV e online

Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo no Beira-Rio, às 16h (horário de Brasília), com objetivos bem distintos em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos miram o G-6 enquanto os cariocas querem se afastar da ameaça de rebaixamento.

Assistir Inter x Fluminense ao vivo na TV

O confronto que será realizado em Porto Alegre terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil e também pela TV Globo para o Rio de Janeiro.

Assistir Inter x Fluminense ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo pelos sites e aplicativos dos canais Premiere e da TV Globo, além do Estado fazer tempo real do confronto.

Informações dos times

Com 46 pontos, o Inter se mantém firme na briga pelo G6 e espera aproveitar o fato de estar em casa para se manter na parte de cima da tabela. Na rodada passada, o Colorado perdeu por 2 a 0 para o Ceará e desperdiçou a chance de entrar no G-6.

Já o Fluminense, com 34 pontos, conseguiu um respiro após derrotar o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi, na quinta-feira, mas ainda está ameaçado.