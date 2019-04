Inter x Grêmio: onde assistir ao vivo a final do Campeonato Gaúcho

Mais uma vez, Internacional e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho. O primeiro jogo da final será realizado neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, e o encontro da volta será na quarta-feira, dia 17, na Arena Grêmio.

Inter x Grêmio terá transmissão ao vivo da RBS TV (TV Globo para Porto Alegre) e canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado .

As duas equipes não tiveram muitas dificuldades para chegar na decisão. Na semifinal, o Inter eliminou o Caxias com duas vitórias - 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 no Beira-Rio. O Grêmio empatou sem gols longe de seus domínios contra o São Luiz, mas fez 3 a 0 em sua Arena na partida de volta.

No único confronto entre as equipes na temporada, o Grêmio venceu por 1 a 0, em um clássico que ficou marcado pelo fato das duas equipes terem entrado em campo com times reservas.

Antes de iniciarem a decisão pelo título estadual, Inter e Grêmio jogaram pela Libertadores e fizeram bem o dever de casa. O Grêmio derrotou o Rosário Central por 3 a 1, enquanto o Inter fez 3 a 2 no Palestino, no Beira-Rio.