Inter x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Protagonistas de um dos maiores clássicos do Brasil, Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais entram em campo tentando não deixar com que outras competições interfiram no duelo que deve parar Porto Alegre.

Inter x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também passará a partida pelo seu site e aplicativo e o Estado fará tempo real da partida.

Escalação do Inter

Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Roberto e Erick (Natanael); Rithley, Nonato, Wellington Silva, Sarrafiore e Rafael Sobis; Tréllez​

Escalação do Grêmio

​Paulo Victor; Léo Moura, David Braz, Rodrigues e Juninho Capixaba; Romulo, Darlan, Thaciano, Diego Tardelli e Pepê; Luan.

O Inter entra em campo cheio de moral após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, quarta-feira passada. No Brasileiro, a equipe de Odair Hellmann ocupa a quinta colocação, com 16 pontos e vem de derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR. Na quarta-feira, o time gaúcho joga pela Libertadores, contra o Nacional-URU, no Uruguai, e em razão disso, pode poupar alguns atletas no clássico.

O Grêmio também é só alegria. O time de Renato Gaúcho derrotou o Bahia por 1 a 0 e, assim como o rival, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Grêmio está na 10ª colocação e na última rodada derrotou o Vasco de virada por 2 a 1, mas assim como o Inter, tem suas atenções voltadas para a Libertadores. O Tricolor gaúcho enfrenta o Libertad-PAR na quinta-feira.