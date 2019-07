Inter x Nacional: onde assistir ao vivo, local e horário do jogo

Com vantagem do empate, o Internacional recebe o Nacional do Uruguai nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Inter x Nacional terá transmissão pelo canal Fox Sports. O Estado vai fazer tempo real da partida.

No primeiro jogo, no Parque Central, em Montevidéu, o Inter venceu por 1 a 0, com gol do peruano Guerrero, e pode empatar para avançar às quartas de final. Quem se classificar neste confronto, vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Emelec, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

Apesar da vantagem, o técnico Odair Hellmann poupou os titulares na partida contra o Ceará, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Inter venceu por 1 a 0 e se manteve invicto em casa na competição nacional.

O Nacional também chega para o confronto após vitória no torneio local. De virada, no sábado, o time uruguaio superou o Atlético Progreso por 4 a 2. O destaque foi o Gonzalo Bergessio, que marcou duas vezes. O técnico Álvaro Gutiérrez colocou em campo uma equipe mista.