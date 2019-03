Inter x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Internacional enfrenta o Novo Hamburgo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Inter x Novo Hamburgo terá transmissão pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e canais Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. No jogo de ida, o Inter venceu por 2 a 0, no Estádio do Vale. Com isso, o time de Odair Hellmann pode até perder por um gol de diferença que ficará com a vaga nas semifinais.

O Inter tem problemas para escalar a equipe. Willian Pottker, D'Alessandro e Rodrigo Lindoso estão fora por lesão. Por outro lado, Neílton e Patrick estão recuperados e podem voltar ao time.

Se vencer, o time colorado vai iniciar uma maratona de jogos importantes nas próximas semanas. As semifinais do torneio estadual começam a ser disputadas no sábado. Na quarta-feira, a equipe joga com o River Plate, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Os gaúchos lideram a chave com seis pontos; os argentinos têm apenas dois.