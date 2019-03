Inter x Novo Hamburgo: como assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúcho

Inter e Novo Hamburgo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Os dois times já estão classificados para as quartas de final.

Onde assistir ao vivo Inter x Novo Hamburgo?

Inter x Novo Hamburgo terá transmissão dos canais SporTV e Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Inter entra na rodada na terceira colocação, com 19 pontos, enquanto o Novo Hamburgo está na sexta posição, com 15 pontos.

Das 12 equipes do Campeonato Gaúcho, oito delas se classificam para as quartas de final. São equipes já estão classificadas: Grêmio, Caxias, Inter, São Luiz, São José e Novo Hamburgo. São quatro equipes disputando duas vagas: Pelotas (12 pontos), Aimoré (12), Juventude (11) e Brasil de Pelotas (10).

Na última rodada do Gaúcho, o Internacional perdeu por 1 a 0 para o rival Grêmio, no domingo, em clássico que ficou marcado pelo fato das duas equipes terem escalado formações reservas. Quanto ao Novo Hamburgo, a equipe empatou em casa por 1 a 1 com o Juventude, também no domingo.