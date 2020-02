Inter x Novo Hamburgo: onde assistir ao jogo pelo Camnpeonato Gaúcho

Com as situações já definidas, Inter e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada já está classificada para a fase decisiva do primeiro turno, enquanto o time visitante não tem mais chances. É possível assistir ao vivo ao duelo pela TV fechada e pela internet. Veja mais informações sobre a Libertadores.

Onde assistir Inter x Novo Hamburgo?

É possível assistir ao vivo Inter x Novo Hamburgo pelos canais Premiere e SporTV, que também vão passar em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Inter está na primeira posição do Grupo A, com dez pontos, ao lado do Ypiranga. A equipe conquistou nas quatro rodadas anteriores três vitórias e um empate e precisa nesta rodada final do primeiro turno definir somente se mantém ou não o posto de líder. Por outro lado, o Novo Hamburgo está fora da etapa seguinte e nos quatro compromissos anteriores, empatou três e perdeu um.

Na última rodada, o Inter empatou sem gols fora de casa com o Ypiranga, em Erechim, no sábado, e na terça teve outro 0 a 0, desta vez pela Copa Libertadores, diante da Universidad de Chile. O Novo Hamburgo teve como último resultado exatamente o mesmo placar, ao ficar no empate por 0 a 0 com o São Luís, dentro de casa.