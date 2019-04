Inter x Palestino: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Com boas chances de encaminhar a classificação para a próxima fase, o Internacional recebe o Palestino, do Chile, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

Inter x Palestino terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado .

O Inter entra na rodada como líder do grupo, com sete pontos, enquanto o Palestino aparece como segundo colocado, com quatro pontos. River Plate, com três, e Alianza Lima, com um, completam o grupo. Eles se enfrentam na quinta-feira.

Inter pode se classificar agora?

Sim, se vencer nesta terça-feira, o Inter está classificado para as oitavas de final da Libertadores, pois chegará a 10 pontos e poderá ser alcançado por apenas um time no grupo - que pode ser o próprio Palestino, River ou Alianza Lima.

No último sábado, o Inter derrotou o Caxias por 2 a 0 e garantiu a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. Já o Palestino ocupa a zona intermediária da tabela do Campeonato Chileno e na sexta-feira empatou em casa por 1 a 1 com o O´Higgins.