Inter x Palmeiras deve ter público recorde no Beira-Rio

O Palmeiras terá de enfrentar o Beira-Rio lotado na partida deste sábado em Porto Alegre. Faltando cerca de duas horas para o início da partida, marcado para 19h30, já é intensa a movimentação dos torcedores colorados nos arredores do estádio. O Inter comercializou antecipadamente todas entradas com valores mais acessíveis. Restaram apenas bilhetes VIP e Skybox, com preços elevados.

A expectativa da diretoria gaúcha é grande para que a marca recorde dos 38.006 torcedores presentes no confronto diante do Atlético-MG, no último sábado, seja superada. O recorde é válido sem considerar os jogos da Copa do Mundo e os amistosos.

O jogo marca a despedida do Inter de seu Beira-Rio em 2014 e uma vitória garante o time gaúcho na Libertadores do ano que vem. "Não podemos fugir ao favoritismo do Internacional. É a realidade, não é transferir responsabilidade. Enfrentaremos um dos grandes times da competição. Estádio lotado com pressão da torcida", disse o técnico Dorival Junior. A média de público dos gaúchos no Brasileirão, como mandantes, é alta. Está atrás apenas de Cruzeiro (28.780), Corinthians (28.456) e São Paulo (28.278).

O Palmeiras acumula quatro jogos sem vitória nos quais não anotou nem um gol sequer. Além disso, a equipe tem a pior defesa do torneio. Para o jogo deste sábado, o time deverá atuar com Lúcio e Victorino na zaga - os titulares Nathan e Tobio estão fora por suspensão e lesão, respectivamente.

A principal dúvida da escalação é o substituto de Valdivia, que não se recuperou de um edema na coxa esquerda. O provável substituto é Allione, mas também podem ser escalados Mazinho, Felipe Menezes ou até mesmo Bruno César. "A confiança é grande e esperamos retomar o nível de atuação quando tivemos um crescimento no Campeonato Brasileiro", disse Dorival Junior.