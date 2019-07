Inter x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, para decidir quem avança para a semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time alviverde venceu por 1 a 0.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Copa do Brasil

Inter x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere, SporTV e TV Globo, que também irão transmitir a partida através de seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real do confronto.

Quem passar deste confronto, vai enfrentar na semifinal o classificado de Cruzeiro x Atlético-MG. O Palmeiras espera manter o bom momento e aproveitamento vivido na temporada. No primeiro jogo, os colorados saíram reclamando muito da arbitragem e chegaram a falar até que foram ameaçados de morte.

O time alviverde vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo, mas não perde um jogo oficial no tempo normal desde o dia 2 de abril, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo San Lorenzo, pela Libertadores. Neste período, o time alviverde foi eliminado do Paulistão pelo São Paulo, mas a queda foi nos pênaltis. E também perdeu um amistoso para o Guarani.

Já o Inter vive uma temporada bem mais instável. A equipe comandada por Odair Hellmann perdeu seus últimos três jogos - Brasil de Pelotas (amistoso), Palmeiras (Copa do Brasil) e Athletico-PR (Brasileiro). E a sequência da equipe gaúcha é complicada, já que após o duelo com o Palmeiras, terá pela frente o rival Grêmio, no sábado, e depois o Nacional-URU, pela Libertadores.