Inter x Paysandu: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

Inter e Paysandu se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 29 de maio, no Mangueirão, em Belém.

ONDE ASSISTIR INTER X PAYSANDU?

Inter x Paysandu terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O jogo também pode ser acompanhado online pelos aplicativos dos canais e o Estado fará tempo real da partida.

O Inter vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro (3 x 1 sobre o Cruzeiro e 2 a 0 sobre o CSA). Depois do duelo com o Papão, a equipe de Odair Hellmann enfrenta o Santos, domingo, pela Copa do Brasil.

Já o Paysandu vive situação oposta e não vence há duas rodadas na Série C do Brasileiro. Na rodada passada, empatou sem gols com o Volta Redonda, no Rio, e anteriormente havia perdido em casa para o Juventude por 1 a 0. Depois do duelo com o Inter, a equipe paraense visita o Boa Esporte, no domingo.