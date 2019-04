Inter x River Plate: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Internacional e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time brasileiro é líder do Grupo A , com seis pontos, enquanto a equipe da Argentina tem dois empates na chave e soma 2 pontos.

Onde assistir Inter x River Plate?

Inter x River Plate será exibido ao vivo pelo canal SporTV e terá acompanhamento em tempo real do Estado. A competição está na fase de grupos e todas as equipes farão seis partidas dentro de sua chave, em confrontos em casa e no campo dos rivais. Além de Inter e River, o Grupo A conta também com Palestino, do Chile, e Alianza Lima, do Peru.

O Internacional estreou na Copa Libertadores com vitória de 1 a 0 sobre o Palestino, jogando fora de casa. Depois, enfrentou o Alianza Lima, em Porto Alegre, e ganhou de 2 a 0, se isolando na ponta do grupo. Agora, vai enfrentar um adversário tradicional no torneio e sabe que um resultado positivo colocará o time bem perto da próxima fase.

Do outro lado, o River Plate ainda não conseguiu embalar nesta edição da Copa Libertadores. O time empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima, fora de casa, em sua primeira partida na competição, e depois recebeu o Palestino e não conseguiu furar a retranca dos chilenos, frustrando sua torcida com um 0 a 0 no placar.