Inter x Roma: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Brigando ponto a ponto com a Juventus pela liderança, a Internazionale recebe a Roma nesta sexta-feira, em jogo que abre a 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, na Itália e o torcedor pode assistir ao jogo ao vivo online pelo canal de streaming DAZN.

Vindo de cinco vitórias consecutivas, a Internazionale espera manter a fase no torneio nacional. A equipe de Milão entra em campo com 37 pontos e em busca de mais um triunfo para manter a liderança do torneio. Muito da boa fase do clube se deve ao grande momento vivido pela dupla de ataque Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, que soma 13 gols marcados em 19 partidas na temporada.

Roma também faz uma campanha de destaque no italiano. Com 28 pontos ganhos, o time da capital italiana começa a rodada na quinta posição, posto que garante uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. Mas a diferença para a Lazio (terceira colocada) é de apenas dois pontos.