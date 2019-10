Inter x Santos: como ver ao jogo pelo Brasileirão

Vivendo momentos completamente opostos, Inter e Santos se enfrenam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inter x Santos terá transmissão pelo Premiere, TNT e TV Globo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Inter entra em campo pressionado. O time vem de derrota para CSA por 1 a 0, resultado que o deixou com 38 pontos e na sexta colocação. Já o Santos celebra a vitória sobre o Palmeiras, na rodada passada, placar que o deixou na vice-liderançaa com 47 pontos.

Últimos jogos do Inter (todos pelo Brasileirão)

9/10 CSA 1 x 0 Inter

5/10 Cruzeiro 1 x 1 Inter

29/9 Inter 1 x 1 Palmeiras

25/9 Flamengo 3 x 1 Inter

22/9 Inter 1 x 0 Chapecoense

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão)

9/10 Santos 2 x 0 Palmeiras

5/10 Vasco 0 x 1 Santos

29/9 Santos 2 x 0 CSA

26/9 Fluminense 1 x 1 Santos

21/9 Santos 0 x 3 Grêmio