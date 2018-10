Inter x São Paulo: horários, onde assistir e o que está em jogo

Internacional x São Paulo se enfrentam no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um confronto direto de dois times que brigam pelo título do Brasileirão. A equipe gaúcha ainda pode acabar a rodada na liderança, dependendo de uma combinação de resultados.

Inter x São Paulo terá a transmissão da TV Globo para o estado de São Paulo. O restante do Brasil poderá acompanhar a partida pelo pay-per-view. A partida também terá acompanhamento em tempo real do Estado.

Para chegar na liderança do Brasileiro, o Inter precisa vencer o São Paulo e torcer para o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio. Acontecendo isso, ainda precisará tirar a diferença de gols. O Palmeiras tem 25 e o Inter 17. Já o São Paulo quer vencer para não deixar os líderes aumentaram a vantagem. Na última rodada, o time de Diego Aguirre perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras e deixou a liderança.

Escalação do Inter

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, e Patrick; Nico López, William Pottker e Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann.

Escalação do São Paulo

Jean (Sidão); Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Liziero (Everton Felipe); Nenê, Rojas e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.