Inter x São Paulo: onde vai passar, horário e escalações

O São Paulo visita o Internacional neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor está em quarto lugar na tabela, com 31 pontos, enquanto os gaúchos ocupam a sexta colocação, com 27 pontos.

Inter x São Paulo terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Danilo Fernandes; Heitor (Erik), Klaus, Emerson Santos e Zeca; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore e Guilherme Parede; Rafael Sobis. Técnico: Odair Hellmann.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Igor Vinícius, Everton e Raniel. Técnico: Cuca.

O Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na última quarta-feira e avançou para a final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time colorado vem de vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo.

O Tricolor está pronto para encarar o Internacional. Nesta sexta-feira (6), o elenco realizou a última atividade antes de embarcar para Porto Alegre > https://t.co/ze6fVtgINz#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/F1xSq53WVf — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 6, 2019

O time tricolor não vence há dois jogos no Brasileirão. Empatou sem gols com o Grêmio e perdeu por 2 a 0 para o Vasco. Antes disso, a equipe acumulou uma sequência de cinco vitórias.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense