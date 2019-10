Inter x Vasco: saiba onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Internacional, que disputa uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vasco neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do torneio. Inter x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio e Porto Alegre) e Premiere, além de acompanhamento em tempo real pelo Estado.

O Inter conquistou um bom resultado na última rodada do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Avaí, fora de casa, por 2 a 0, e chegou aos 42 pontos na competição. Já o Vasco está embalado por duas vitórias seguidas, a mais recente no clássico com o Botafogo, e quer aproveitar para fazer a trinca fora de casa.

Últimos jogos do Inter (todos pelo Brasileirão)

17/10 - Avaí 0 x 2 Inter

13/10 - Inter 0 x 0 Santos

9/10 - CSA 1 x 0 Inter

5/10 - Cruzeiro 1 x 1 Inter

29/9 - Inter 1 x 1 Palmeiras

Últimos jogos do Vasco (todos pelo Brasileirão)

16/10 - Vasco 2 x 1 Botafogo

13/10 - Vasco 1 x 0 Fortaleza

10/10 - Avaí 0 x 0 Vasco

5/10 - Vasco 0 x 1 Santos

2/10 - Atlético-MG 1 x 2 Vasco