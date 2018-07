Interdição do Moisés Lucarelli não preocupa Ponte Preta

CAMPINAS - A interdição do Estádio Moisés Lucarelli, recentemente determinada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), não parece preocupar a diretoria da Ponte Preta. Apesar de o local ser vetado por ter um laudo da Polícia Militar reprovado, o clube aguardará para a primeira semana de janeiro uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que deve confirmar o aumento da capacidade para 20 mil torcedores.

Após a regularização por parte do Corpo de Bombeiros, a direção da Ponte deve voltar suas atenções para as exigências da Polícia Militar. Entre os principais pontos, estão a construção de um centro de comando para as ações de segurança, aumento dos muros que dividem os setores dos torcedores do time mandante e do visitante, instalações de corrimões, além de melhoria nos alambrados.

Caso a diretoria não consiga solucionar os problemas, o time de Campinas teria de buscar um novo local para disputar a estreia do Paulistão, em jogo contra o Ituano, marcado para o dia 18 de janeiro. Caso parecido com o ocorrido neste ano, quando foi obrigado a estrear no campeonato estadual, diante do Mogi Mirim, na cidade vizinha de Americana.