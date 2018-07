Interditada, Arena Pantanal passa por reparos emergenciais

A Arena Pantanal em Cuiabá (MT) continua interditada e passa por reparos emergenciais. A interdição do estádio que custou R$ 570,1 milhões aconteceu na tarde da quarta-feira depois de terem sido detectados problemas de projetos, de obras e de mau uso que colocam em risco os seus frequentadores. A abertura do campeonato estadual de 2015 está ameaçado de não ser realizado no local. Mesmo que seja liberada para a abertura, o que será decidido apenas na próxima terça-feira, dia 27, a Arena deve ter uso restrito e alguns jogos.

Segundo o secretário extraordinário do Gabinete de Projetos Estratégicos, Gustavo Oliveira, abrir o estádio para uma grande quantidade de pessoas sem a responsabilização de minimizar os riscos não é admissível. “Podemos abrir alguns setores ou apenas os anéis inferiores, mas isso será debatido com a federação”, destacou. Construída para um público de 43 mil, hoje sua capacidade fica entre 3 a 4 mil

O estádio que abrigou quatro jogos da primeira fase da Copa está com aspecto desolador com marcas de abandono, dentro e ao redor. Relatório técnico revelou infiltrações, goteiras na subestação elétrica, problemas de drenagem de águas pluviais, risco de queda de forro e praga no gramado. O problema com a parte elétrica começou surgir em novembro do ano passado quando uma égua da cavalaria da PM morreu eletrocutada.

No caso da não condição de sediar os jogos ou que tenha uso restrito, uma alternativa para a realização dos jogos é o estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, popularmente conhecido como Dutrinha, na região central da capital, com capacidade para 7 mil pessoas. Ele passou por reformas antes dos jogos da Copa.

Nesta sexta-feira, Oliveira, se reuniu com representantes da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Na segunda-feira (26) está marcada uma vistoria no gramado. E no dia 27 será comunicada a possibilidade ou não da realização da abertura do campeonato

Otimista, ele acredita que os problemas apresentados não são de grandes proporções, mas há risco de torcedores escorregarem, além da possibilidade das chuvas derrubarem o sistema elétrico e eletrônico nos dias de jogos.

Na quarta-feira (21.01) uma vistoria foi realizada no estádio com a participação de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para verificar itens apontados no relatório da auditoria, contudo, outros problemas surgiram devido às chuvas.

“A FMF esta ciente de tudo, desde o começo, e esta empenhada em nos ajudar na tarefa para achar equipe técnica para recuperar o gramado. A arena funcionou bem durante a Copa do Mundo, mas com a intensificação das chuvas, os problemas que na seca não apareciam passaram a aparecer”, disse o secretário.

Conforme Gustavo de Oliveira, a construtora não se furtou de realizar os reparos de problemas não detectados na época da construção, principalmente problemas de drenagem no subsolo. “Alguns problemas são de projeto e não de execução da obra”.

Caso os reparos sejam realizados a tempo, o campeonato estadual de futebol deve ocorrer na Arena Pantanal. Com o fim dos jogos, o estádio deve ser fechado por um curto período de tempo para a conclusão das reformas. A construtora Mendes Júnior deve apresentar ao Governo do Estado um cronograma para a conclusão da obra até o final de fevereiro.

Os custos do reparo na Arena Pantanal ainda não foram calculados, mas o secretário extraordinário Gustavo Oliveira disse que até sábado (24.01) eles serão conhecidos. “Alguns reparos serão arcados pelos fornecedores como goteiras e uma torre de ar condicionado, outros pela FMF como a praga no gramado e outros reparos o governo vai pagar, mas são de pequena monta”.

Pendência. A Construtora Mendes Júnior apresentou planilhas que apontam que ainda restam R$ 70 milhões a ser pagos pelas obras da Arena Pantanal. Os valores ainda são auditados pela Controladoria Geral do Estado. Nenhum valor será pago sem que passe pelo crivo de uma análise apurada por auditores.

O secretário-controlador Geral, Ciro Gonçalves, disse que as pendências construtivas da Arena Pantanal foram concluídas em 3 de janeiro e o relatório foi entregue na terça-feira (20.01) ao governador Pedro Taques e até a primeira quinzena de fevereiro, a análise sobre os custos financeiros será concluído. “Já estamos analisando as planilhas para conferir as medições, os valores pagos e o que ficou pendente”.