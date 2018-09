‘Interesse é individual, e não coletivo’, diz presidente gremista

Atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, cobra que os clubes brasileiros devem se unir para mudar “conceitos” da Conmebol e não apenas com o objetivo de reclamar de situações em que se sintam prejudicados pela entidade, sobretudo em questões relacionadas a jogos e arbitragem. O dirigente gaúcho destoa do discurso da maioria dos cartolas do País.

“Se a gente não tiver uma pauta para discutir, de nada vai adiantar. Temos de trabalhar em cima de uma lista de temas sobre os conceitos do futebol sul-americano. Se não for assim, a pauta vai se perder, fica inexpressiva porque o interesse é individual, e não coletivo”, disse o cartola ao Estado.

Para o dirigente, cabe exclusivamente aos clubes mudar o quadro atual e não adiantaria tentar transferir para a CBF essa responsabilidade. “Nem a CBF tem capacidade de influenciar as coisas da Conmebol de maneira um pouco mais pertinente nem a Conmebol considera esse assunto como importante. O mais relevante seria os clubes se autogerir, mas não há, minimamente, essa capacidade de organização agora”, disse.

O presidente do Grêmio insiste que, antes de qualquer movimentação contra a Conmebol, os dirigentes brasileiros precisam definir uma lista de assuntos considerados prioritários e que envolvam todos os times. “Os interesses acabam ficando muito particularizados, e não são coletivos. Esse tipo de situação resulta em uma pauta sem expressão e representatividade. Situações de última hora só tratam de interesses específicos”, comentou o dirigente.

O Grêmio está com a classificação para as semifinais da Libertadores bem encaminhada. No jogo de ida das quartas de final, contra o Tucumán, na Argentina, o time do técnico Renato Gaúcho venceu por 2 a 0. Assim, tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença em Porto Alegre na volta para avançar de fase.