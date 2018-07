Interesse em Richarlyson agita o Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari pediu a contratação do volante Richarlyson, em troca de Pierre, que pertence ao Palmeiras, mas deseja permanecer no Atlético-MG. O que poderia ser uma simples transação se transformou em polêmica no clube alviverde.

A reação negativa da torcida na possibilidade de contar com o ex-são-paulino chamou a atenção do presidente Arnaldo Tirone. Na noite da última terça-feira, em um jantar para conselheiros do Palmeiras, o presidente ouviu muitas críticas sobre a possibilidade de contar com o volante. A revolta dos torcedores se deve a um episódio ocorrido em 2005, quando o volante chegou a fazer exames médicos no Palmeiras, mas horas depois assinou contrato com o São Paulo, onde ficou até o fim do ano passado.

Os palmeirenses prometem repetir a perseguição que o jogador sofreu em sua passagem pelo Morumbi - nos jogos do Tricolor, ele era o único que não tinha o nome gritado pela torcida.No início da noite de terça-feira, o assunto ficou por horas sendo o mais comentado no Twitter.

O nome Richarlyson e o termo #foraricharlyson ficou entre os dois assuntos mais citados no microblog.Em meio a tudo isso, a negociação foi paralisada. Outras opções dadas pelo treinador para que Pierre fique no Galo é que a equipe mineira empreste o meia Bernard ou o atacante Neto Berola.