Interino, Felipe Lucena considera ser efetivado na Portuguesa

Depois de um começo ruim na Série A2 do Campeonato Paulista, com empate e uma derrota e a demissão do técnico Estevam Soares, a Portuguesa conseguiu a sua primeira vitória na última rodada sob o comando do interino Felipe Lucena. Bateu o Paulista por 2 a 1, em Jundiaí (SP). Apesar do bom início, o treinador despistou sobre a sua permanência no cargo de forma definitiva.

"Chega o momento em que a gente pensa em se tornar técnico, mas não é por causa de uma partida que vou mudar de opinião. Deixo essa decisão para a diretoria do clube", afirmou Felipe Lucena.

Nos bastidores, nomes como o de Jorginho, ex-jogador e técnico do clube que comandou a equipe no título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2011, é um dos mais cotados. Mas o treinador já afirmou que ainda não foi procurado de forma oficial.

Enquanto a diretoria não define um novo comandante, o time segue sendo treinado por Felipe Lucena e volta a campo nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série A2. A Portuguesa recebe o Marília, às 16 horas, e como o estádio do Canindé estará alugado para uma igreja evangélica, a partida será disputada na Rua Javari, casa do Juventus.