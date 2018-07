Interino, Marcão admite 'alívio' após vitória do Flu com gol no fim Destaque do Fluminense em campo, Marcão fez na noite desta quarta-feira sua estreia como treinador. Mas, mesmo em posição de interino, o técnico assumiu toda a responsabilidade pelos resultados da equipe. Não por acaso admitiu o "alívio" e a sensação de "dever cumprido" pela vitória sobre o Friburguense, por 2 a 1, em jogo atrasado do Campeonato Carioca.