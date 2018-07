Interino agradece chance, mas Inter diz que buscará técnico para 2018 após acesso

O técnico interino do Internacional, Odair Hellmann, agradeceu à diretoria colorada pela oportunidade de comandar o time nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro e de ajudar a levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro com o empate em 0 a 0 diante do Oeste, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, em jogo válido pela 36ª rodada da competição, na última terça-feira à noite.

Hellmann é um auxiliar e foi alçado à condição de treinador da equipe após a demissão de Guto Ferreira, definida pelos dirigentes do Internacional depois de um tropeço do time contra o Vila Nova - 1 a 1, no Beira-Rio - na rodada anterior e que adiou o retorno do clube à Série A do Brasileiro. O técnico frisa que o objetivo agora é buscar o título do torneio.

"Gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança de, neste momento difícil, estar aqui à frente dirigindo o Inter. Buscamos isso (o acesso) desde o início do ano. Temos dois jogos e vamos buscar o que de melhor temos. Se tivermos matematicamente a chance pelo título, vamos brigar. Trabalharemos pelo título, com a carga um pouco mais leve de todos. Temos de fechar com chave de ouro em casa", enfatizou Hellmann em entrevista coletiva após a partida.

No entanto, a cúpula do Internacional já se mobiliza para contratar um novo treinador. O vice-presidente de futebol do clube, Roberto Melo, traçou um perfil das características do profissional que a diretoria colorada espera poder contratar. Aspectos como experiência e modernidade são pontos valorizados pelos dirigentes da equipe para assumir o comando do time na próxima temporada.

"O ideal seria alguém experiente, vitorioso, atualizado, com metodologias modernas, tendo ido para fora e também no Brasil. Mas, se você olhar quem tem essas características, cabe em uma mão. E empregados. Talvez não consigamos todas as qualidades. Precisamos montar uma estrutura para dar o suporte e uma comissão mais próxima do ideal", revelou Roberto Melo.

Nomes como os de Abel Braga (atualmente no Fluminense, mas com passagem marcante pelo clube colorado) e o de Roger Machado (que possui uma história no rival Grêmio, mas que ainda está sem clube) aparecem entre os nomes mais cotados como opções para assumir o cargo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Internacional ainda tem mais dois jogos para encerrar a sua participação na Série B deste ano e buscar o título do campeonato. No próximo sábado, às 17 horas, o time enfrentará o Goiás, no estádio Serra Dourada. Uma semana depois (dia 25), às 17h30, a equipe colorada fechará seu ciclo na segunda divisão nacional em casa, diante do Guarani.