Interino, Claudinei elogia o volume de jogo do Santos em empate

SANTOS - Claudinei Oliveira preferiu elogiar o volume de jogo e o grande número de oportunidades de gols que o Santos criou no segundo tempo, depois de estar vencendo por 2 a 1, a lamentar o empate por 2 a 2. O resultado interrompeu a sequência de três vitórias do time.

“Foi um jogão. Poderíamos ter vencido se aproveitássemos as chances de gols, mas é preciso reconhecer que o goleiro adversário fez grandes defesas e que bola na trave é erro. Além disso, o Coritiba jogou melhor no primeiro tempo e tem o Alex, que dispensa comentários. É o melhor jogador em atividade no Brasil após as saídas de Neymar e Paulinho. Sempre acha um espaço vazio para jogar”, disse.

De interino, Claudinei já passou a ser chamado de treinador emergente. Após o jogo, ele concordou com as declarações de Léo de que esse novo Santos já é uma realidade e que não é preciso mais passar por testes. “Embora sempre seja preciso mostrar mais alguma coisa, o Léo está certo.”

Claudinei repetiu que pensa jogo a jogo e prevê mais dificuldades esta semana por causa da partida de volta contra o Crac, quarta-feira, em Catalão, pela Copa do Brasil (o resultado do jogo de ida foi 1 a 1, na Vila Belmiro) e do choque com a Ponte, sábado, em Campinas.

O treinador disse que ainda não pensou de que forma vai encaixar Thiago Ribeiro no time - o atacante, contratado do Cagliari, deve se apresentar amanhã ou quarta-feira.

“Pelo que sei, na Itália ele vinha atuando atrás do atacante e chegando à área para finalizar. Mas, em primeiro lugar, vamos respeitar quem está jogando”, disse o treinador, lembrando que Cicinho e Mena foram contratados, mas os titulares continuam sendo Galhardo e Léo. “Como tirá-los? Estão jogando muito.”

Os dirigentes negociam a contratação do argentino Saviola, que se desvinculou do Málaga, da Espanha. O atacante pede R$ 500 mil mensais, valor considerado alto demais pelos santistas, que teriam oferecido R$ 350 mil. Segundo Claudinei, se o Santos não fechar com Saviola, o novo reforço deverá ser um brasileiro que já teve passagens pela seleção e cujo nome é mantido em segredo.

A Polícia Militar teve muito trabalho para dispersar torcedores de Santos e Coritiba que se enfrentaram depois do jogo usando pedras e pedaços de paus nas ruas no entorno da Vila Belmiro. De acordo com os policiais, duas pessoas foram detidas. O confronto começou logo após o término da partida porque torcedores do Coritiba, que lotavam dois ônibus e não tinham ingressos, ficaram do lado de fora e cruzaram com santistas que saíam do estádio. Por causa da briga, o ônibus com a delegação do Santos ficou retido na Rua Tiradentes por aproximadamente 45 minutos.