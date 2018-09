Interino confirma ausência de Messi na Argentina para pegar o Brasil

A Argentina não vai contar com Lionel Messi para encarar o Brasil no amistoso que acontecerá no dia 16 de outubro, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. O técnico-interino da equipe, Lionel Scaloni, confirmou que não vai chamar o astro do Barcelona para a partida.

"Ele não virá", declarou Scaloni à Fox Sports da Argentina. "Falei com ele e seguimos pensando o mesmo: que o melhor agora é que não venha, que não esteja com a gente", completou, confirmando que o craque também não estará disponível para encarar o Iraque, dia 11 de outubro, em Riad.

A última vez que Messi atuou pela seleção argentina foi ainda na Copa do Mundo, na eliminação diante da França, nas oitavas de final. De lá para cá, ele também não foi chamado para os amistosos contra Guatemala e Colômbia, neste mês, nos Estados Unidos.

Messi se mostrou bastante decepcionado com mais um fracasso da seleção argentina. Enquanto ele não retorna, Scaloni explicou que a meta da comissão técnica será dar mais experiência a jovens atletas, que ganharam espaço neste início de novo ciclo, visando a Copa de 2022, no Catar.

"Agora, estamos em uma etapa diferente, e estes garotos que estão aqui precisam seguir jogando, vestindo a camisa da seleção, para ver o que conseguem demonstrar", considerou.

Scaloni também indicou que Messi voltará à seleção quando um novo técnico efetivo for contratado. "Depois, quando vier o treinador que tem que vir, ele decidirá se estes garotos que estão jogador agora têm capacidade de seguir vestindo a camisa da Argentina ou se chamará jogadores que tanto nos deram", projetou.