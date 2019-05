Interino confirma Jair e mantém mistério sobre volta de Geuvânio ao Atlético-MG

O técnico interino Rodrigo Santana confirmou nesta sexta-feira que Jair foi o escolhido para substituir o suspenso Elias no duelo com o Grêmio, sábado, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após compor o time misto no confronto com o Unión La Calera, no Chile, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o meio-campista agora receberá uma chance na formação principal.

"Ele (Elias) não vai atuar amanhã, mas a gente já conta com o Jair, que também esteve no Chile e está com um pouco de ritmo. É um grande jogador, que está somando e se destacando nos treinos", afirmou o treinador, lamentando a ausência de Elias, que precisará cumprir suspensão automática.

Será o segundo jogo consecutivo em que Elias vai desfalcar o Atlético-MG. O meio-campista chegou a viajar ao Chile para participar do confronto com o Unión La Calera, mas não pôde ser aproveitado pelo treinador por estar febril. Ainda assim, teve seu comprometimento destacado por Santana.

"O Elias é um exemplo, um grande líder, jogador vencedor. Ele viajou com a gente para o Chile, ficou doente, com febre, mas fez questão de ficar com o grupo, treinando. A gente sabe da dificuldade aqui, frio, chuva, e ele não abriu mão de estar junto conosco, treinando, ajudando. A gente vê o comprometimento desse grupo e fica muito feliz", disse.

Além de Jair, a outra novidade na escalação do Atlético-MG diante do Grêmio pode ser Geuvânio, que está recuperado de um pisão no pé, problema que o impediu de enfrentar o Flamengo e o Unión La Calera. Mas Santana disse ainda não ter definido se ele vai começar jogando.

"Também temos a opção do retorno do Geuvânio, que ficou fora por um pisão que levou no jogo contra o Santos, mas ainda vamos trabalhar para definir quem começa jogando", completou o comandante.

Com a dúvida entre Chará e Geuvânio, o Atlético-MG deve encarar o Grêmio com a seguinte escalação: Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair, Luan, Cazares e Geuvânio (Chará); Ricardo Oliveira.