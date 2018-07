Interino diz que Blackburn pode ficar entre 5 melhores

"Se nós temos uma equipe completa e 5 milhões de libras, estou confiante de que poderia terminar acima do décimo", disse Steve Kean. "Mas precisamos sentar e ver como são esses 5 milhões. Eu não sei se são apenas 5 milhões em salários e contratações ou apenas em contratações. Em primeiro lugar, precisamos saber qual é o orçamento para janeiro. Será que podemos terminar entre os cinco melhores gastando apenas 5 milhões? É uma opinião justa se todos estiverem em forma".

O técnico Alex Ferguson, do Manchester United, estava entre aqueles que elogiaram o trabalho de Sam Allardyce como técnico do Blackburn, mas a empresa asiática Venky''s, do setor aviário, o demitiu na semana passada, pouco tempo após a compra do clube do noroeste da Inglaterra por 46 milhões de libras.

Ferguson destacou o trabalho feito por Allardyce com um orçamento limitado. O Blackburn tem tido um desempenho medíocre desde a conquista do Campeonato Inglês em 1995. Porém, os novos donos decidiram pela demissão e por promover o assistente Kean ao cargo de técnico interinamente.

O Blackburn está em 13º lugar no Campeonato Inglês, seis pontos acima da zona de rebaixamento. Kean disse que sua experiência de trabalho com a equipa principal vai ajudá-lo a melhorar essa posição. "Espero que eu possa dar uma contribuição, porque eu tenho trabalhado com eles de muito perto e nós sabemos que o grupo está acima disso", afirmou Kean.