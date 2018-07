Interino diz que conversa ajudou em triunfo do Inter

"Foi tudo muito rápido. Não tive tempo para treinar o time, então muita coisa foi na base da conversa. Mas os jogadores foram muito conscientes e fizeram uma grande partida. No intervalo, a mensagem para eles foi de passar tranquilidade", afirmou Enderson Moreira, que trocou o 3-6-1 de Fossati pelo esquema tático 4-4-2.

O treinador elogiou a atuação do Internacional na primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro. "O Atlético-PR veio com uma proposta muito clara, de explorar nossos defeitos. Mas tínhamos a consciência que poderíamos vencer esta partida, o que depois aconteceu. Demos poucas chances para o adversário concluir a gol. De modo geral, o Inter fez um grande jogo hoje", disse.

Décimo colocado no Brasileirão, com seis pontos, o Internacional voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando duelará com o líder Corinthians, no Estádio do Pacaembu.