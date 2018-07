Interino do Botafogo aposta em efeito surpresa para voltar a vencer Enquanto procura um novo técnico para substituir René Simões, o Botafogo vai apostar no auxiliar Jair Ventura para conduzir o time no jogo com o Náutico, neste sábado, no Engenhão, pela Série B. Será a segunda vez que o auxiliar assume interinamente o time (a primeira foi em 2010), e desta vez terá a responsabilidade de fazer o time alvinegro voltar a vencer, após duas derrotas seguidas.