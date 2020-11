Interino do Botafogo diz que derrota em casa causou eliminação na Copa do Brasil

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 no Engenhão, na semana passada, o Botafogo lutou do começo ao fim, mas não saiu do empate sem gols com o Cuiabá, na Arena Pantanal, no duelo de volta das oitavas de final, nesta terça-feira, e, assim, está eliminado da Copa do Brasil. Técnico interino desde a saída de Bruno Lazaroni, Flávio Tenius afirmou que o que prejudicou o time carioca foi a atuação ruim no primeiro confronto.

"A gente teve dificuldades porque encarou 10 jogadores no campo de defesa. Tentamos, tivemos oportunidades. A questão não foi esse jogo, foi o primeiro. Não tivemos postura para jogar mata-mata, a importância que seria ganhar um jogo em casa. Tivemos até mais oportunidades do que hoje".

Leia Também Cuiabá suporta pressão, segura o 0 a 0 e elimina o Botafogo na Copa do Brasil

O comandante interino acabou sendo o único a falar sobre a eliminação do Botafogo. Isso porque, os jogadores deixaram o gramado desolados e sem dar entrevistas. Atletas como Marcelo Benevenuto, Matheus Babi, Guilherme Santos, Victor Luis e Bruno Nazário foram filmados sentados no banco de reservas após o fim da partida, parecendo não acreditar no resultado.

Com a eliminação, a equipe alvinegra deixa de faturar R$ 3,3 milhões de premiação, distribuída pela CBF. Agora, volta a focar apenas no Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, o Botafogo aparece na 14.ª colocação na tabela, com 20 pontos e vai em busca da reabilitação no próximo domingo, quando visitará o Bahia, na Fonte Nova, às 18h30, pela 20ª rodada.