Interino do Botafogo diz que o Bahia é o 'time a ser batido' na Série B Embora o Botafogo seja líder da Série B do Campeonato Brasileiro, seu técnico interino, Jair Ventura, descarta o favoritismo na partida contra o Bahia, neste sábado, no estádio da Fonte Nova. "O Bahia é o time a ser batido", considerou Ventura em entrevista, após o treino desta sexta-feira. O clube carioca tem 27 pontos, três a mais que o tricolor baiano, quarto colocado.